Тим Кук в сентябре покинет пост генерального директора Apple

Джон Тернус начал карьеру в Apple в 2001 году в команде промышленного дизайна. В 2013 году он был назначен вице-президентом по разработке оборудования, курируя создание AirPods, Mac и iPad, а позже возглавил все аппаратное направление. О том, что компания рассматривала 50-летнего Тернуса как одного из ключевых кандидатов на пост CEO, ранее сообщало Bloomberg со ссылкой на источники.