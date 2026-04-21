Что можно и нельзя делать в день Родиона 21 апреля на встречу Солнца и Луны

Узнали, что можно и что нельзя делать 21 апреля, когда встречаются Солнце и Луна.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 21 апреля вспоминает апостола Родиона. В народе отмечают Родионов день, или день Родиона Ледолома. С данного периода начинается половодье. Вместе с тем 21 апреля встречаются Солнце и Луна. Согласно легенде, ежегодный в момент холодов они расходятся в разные стороны, а встречаются лишь весной.

Что нельзя делать 21 апреля.

Не следует проводит генеральную уборку, так как в указанную дату ее проводит Домой. Нельзя набирать воду из озер и рек. Подобным можно разозлить русалок. А еще на 21 апреля не планировали важных дел. Считалось, что они не принесут результата.

Что можно делать 21 апреля.

По традиции, в указанную дату старались умыться ключевой водой. Кроме того, рекомендуется выпить стакан воды из родника, чтобы на год укрепить здоровье.

Согласно приметам, пасмурная погода указывает на ненастное лето. В том случае, если погода солнечная, то лето окажется теплым.

Кстати, мы узнали, что можно и нельзя делать на Радуницу 21 апреля 2026 года: «Святые родители, идите к нам хлеба и соли кушать, старые и малые».

Ранее Минтруда сказало белорусам, кто не будет работать в рабочую субботу 25 апреля.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.