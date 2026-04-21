Что произошло в Приморье к утру 21 апреля

В Приморье спасли 42-летнего мужчину после пяти остановок сердца.

Источник: Комсомольская правда

В Приморье медики спасли 42-летнего мужчину, сердце которого останавливалось пять раз, а два раза он переходил в состояние клинической смерти. В больницу его доставили в крайне тяжелом состоянии. Пациенту провели стентирование, и в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

На Приморский край снова обрушится циклон — это произойдет 21—23 апреля. Ночами в регионе прогнозируются заморозки, а днем столбик термометра может подняться до +18 градусов.

Хорольский районный суд в Приморье взыскал со стоматологии 660 тысяч рублей в пользу пациентки, которая четыре года назад там лечила и протезировала зубы. Услугу ей оказали некачественно, а потом выяснилось, что у клиники не было лицензии на медицинскую деятельность.