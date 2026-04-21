Что произошло в Приморье к утру 21 апреля

Хорольский районный суд в Приморье взыскал со стоматологии 660 тысяч рублей в пользу пациентки, которая четыре года назад там лечила и протезировала зубы. Услугу ей оказали некачественно, а потом выяснилось, что у клиники не было лицензии на медицинскую деятельность.