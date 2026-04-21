Борьба за пост генсека ООН на 2027−2031 годы. Главное о четырех кандидатах

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2026 года начинаются публичные слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН, в ходе которых они представят свои программы. Выборы нового генсека намечены на июль 2026 года. Полномочия Антониу Гутерриша, занимающего эту должность с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года. В слушаниях, которые пройдут в режиме веб-трансляции, будут участвовать четыре кандидата. Это экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина) и бывший президент Сенегала Маки Саль.
ТАСС подготовил материал о кандидатах на пост руководителя Всемирной организации и основных положениях их программ.
Мишель Бачелет (Чили).
Мишель Бачелет (1951 года рождения) училась на медицинском факультете Чилийского университета, после прихода к власти в 1973 году Аугусто Пиночета эмигрировала в ГДР, где продолжила образование в Университете им. Гумбольдта. Специализировалась в хирургии, педиатрии, эпидемиологии и общественном здравоохранении. Вернулась на родину в 1979 году. Работала в неправительственном фонде, занимавшемся поддержкой детей, чьи родители были репрессированы режимом Пиночета, а также врачом-эпидемиологом. Входила в состав Национальной комиссии по проблемам распространения СПИДа, была консультантом Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. После падения диктатуры в 1994—1997 годах была помощником заместителя министра здравоохранения. Окончив специальные курсы по национальной и континентальной обороне при Национальной академии политических исследований (Чили) и Межамериканском колледже обороны (Вашингтон, США), в 1998 году заняла пост советника в Министерстве обороны Чили. В 2000—2002 годах была министром здравоохранения. В 2002—2004 годах возглавляла министерство обороны, став первой женщиной в Южной Америке, занявшей такой пост.
В 2006—2010 годах и в 2014—2018 годах Бачелет была президентом Чили. Она — первая женщина в истории страны на посту главы государства. Основными достижениями ее правительства стали социальные реформы, были увеличены пенсии, введено бесплатное высшее образование.
В период между первым и вторым президентским сроком Бачелет основала фонд поддержки женщин и молодежи. В 2010 году возглавила консультационный совет Платформы по обеспечению социальной защиты, работающей под эгидой Международной организации труда и Всемирной организации здравоохранения. В 2010—2013 годах Бачелет была исполнительным директором международной организации «ООН — женщины», занимающейся вопросами гендерного равенства и защитой прав женщин. В 2018—2022 годах занимала пост верховного комиссара ООН по правам человека. С 2024 года она является вице-президентом «Мадридского клуба», объединяющего бывших глав государств и правительств из порядка 60 стран.
Бачелет владеет французским, английским, немецким и португальским языками. Является автором ряда статей по медицинской тематике.
В начале февраля 2026 года администрация Чили вместе с Мексикой и Бразилией выдвинула ее кандидатом на пост генсека ООН, однако в марте пришедшее к власти правое правительство президента Чили Хосе Антонио Каста заявило об отзыве своей поддержки.
Основные пункты программы.
Бачелет считает, что ООН нуждается в институциональной реформе, направленной на повышение эффективности и согласованности работы ее структур, для этого необходимо устранить избыточную бюрократию, усилить прозрачность и подотчетность. Особое значение она придает прогнозированию рисков и предотвращению кризисов на основе стратегического видения. При этом ключевыми принципами должны оставаться нейтралитет, беспристрастность и строгое соблюдение международного права. Бачелет подчеркивает, что ООН должна не только служить площадкой для обсуждений, но и выступать эффективным инструментом поддержки государств — через укрепление национальных институтов, распространение передовых практик и развитие сотрудничества с учетом национальных приоритетов.
Ребекка Гринспан (Коста-Рика).
Ребекка Гринспан (1955 года рождения) — экономист, образование получила в Университете Коста-Рики и Университете Сассекса (Великобритания). С конца 1980-х годов занимала несколько постов в правительстве, в том числе заместителя министра финансов, министра-координатора по экономическим и социальным вопросам, министра жилищного строительства. В 1994—1998 годах была вторым вице-президентом республики.
В 2001—2006 годах она возглавляла субрегиональный штаб Экономической комиссии для Латинской Америки и Карибского бассейна в Мексике. В 2006—2010 годах была региональным директором по Латинской Америке и Карибскому бассейну Программы развития Организации Объединенных Наций, в 2010 году стала помощником администратора в этой организации. В 2014—2021 годах занимала пост генерального секретаря Иберо-американской конференции — межрегионального объединения стран Латинской Америки и Иберийского (Пиренейского) полуострова, население которых говорит на испанском и португальском языках.
В 2021 году Гринспан вошла в состав Независимой группы высокого уровня G20 по финансированию Глобального фонда содействия обеспечению готовности к пандемиям и реагированию на них. В том же году заняла пост генерального секретаря организации «ООН торговля и развитие» (ЮНКТАД), став первой женщиной, возглавившей эту структуру. На этой должности она способствовала заключению в 2022 году соглашения между Россией, Украиной, Турцией и ООН об организации безопасного морского коридора для сельскохозяйственных грузов из черноморских портов Украины (Черноморская зерновая инициатива). В 2022—2023 годах она координировала работу целевой группы ООН по реагированию на глобальные кризисные ситуации в области продовольствия, энергетики и финансов. Ребека Гринспан также является членом Глобальной комиссии Международной организации труда, Глобального форума женщин-политических лидеров.
Владеет английским, а также французским и португальским языками.
Основные пункты программы.
Гринспан рассматривает ООН как ключевой инструмент предотвращения конфликтов, подчеркивая, что обеспечение мира требует не только реакции на кризисы, но и устранения их коренных причин — неравенства, экономической нестабильности и уязвимости государств. Она предлагает усилить роль ООН в сфере устойчивого развития и глобальной экономики, сделав акцент на инвестициях, поддержке развивающихся стран и более справедливом распределении ресурсов. Важное место в ее подходе занимает укрепление многостороннего сотрудничества, восстановление доверия к международным институтам и ориентация на практические результаты. Гринспан также выступает за модернизацию ООН — улучшение координации, повышение эффективности и адаптацию структуры организации к современным глобальным вызовам.
Рафаэль Гросси (Аргентина).
Рафаэль Гросси (1961 года рождения) окончил факультет политологии частного Аргентинского католического университета и Институт дипломатической службы Аргентины. Имеет степень PhD по истории и международным отношениям Института высших международных исследований Женевского университета (Швейцария).
В 1998—2001 годах был послом Аргентины в Бельгии и Люксембурге и ее представителем при НАТО, в те же годы возглавлял группу экспертов ООН по обычному вооружению. В 2002—2007 годах был начальником канцелярии Организации по запрещению химического оружия. В 2007—2009 годах занимал руководящие должности в МИД Аргентины, включая должность генерального директора департамента по политическим вопросам. В 2010—2013 годах он был помощником генерального директора и начальником канцелярии в МАГАТЭ, в 2013—2019 годах — послом Аргентины в Австрии, Словении, Словакии и постоянным представителем при международных организациях в Вене. В 2014—2016 годах занимал должность председателя Группы ядерных поставщиков (объединяет основных экспортеров и производителей ядерных материалов).
В декабре 2019 года Гросси занял пост генерального директора МАГАТЭ, став первым представителем Латинской Америки, возглавившим эту организацию. В марте 2023 года он был переизбран на второй срок. На этом посту Гросси способствовал реализации ряда программ, в рамках которых ядерные технологии применены в таких сферах, как сельское хозяйство, здравоохранение, охрана среды. В их числе — Atoms4Food, призванная помочь странам повысить уровень продовольственной безопасности и решить проблему голода, Rays of Hope и Zodiac, которые расширяют возможности лечения рака и помогают в профилактике зоонозных заболеваний, NUTEC Plastics для борьбы с пластиком и загрязнением окружающей среды. В составе миссии МАГАТЭ неоднократно посещал Запорожскую АЭС.
Гросси владеет французским, английским, немецким и голландским языками. Является автором многочисленных статей и книг общественно-политической тематики.
Основные пункты программы.
Гросси заявляет, что ООН нуждается в обновлении. Для повышения эффективности организации он предлагает провести целенаправленную реформу, включающую улучшение координации, устранение дублирующих функций, цифровизацию операций и приведение структуры ООН в соответствие с четко сформулированными задачами. В центре его подхода — возвращение к ключевой миссии по предотвращению войн, а также переход к более прагматичной модели работы, основанной на достижимых результатах, измеримом прогрессе и практической координации. Он выступает за развитие партнерств с гражданским обществом, частным сектором и научным сообществом, а также за усиление роли ООН в защите прав человека — через расширение присутствия на местах, более эффективное реагирование на дискриминацию и насилие, поддержку прав женщин, участие молодежи и защиту гражданского пространства.
Маки Саль (Сенегал).
Маки Саль (1961 года рождения) — по специальности инженер-геолог (учился в Сенегале и Франции). Сделал карьеру в национальной нефтяной компании «Петросен», в 2000—2001 годах был ее гендиректором. В 2000—2004 годах, в период президентства Абдулая Вада (у власти в 2000—2012 годах), занимал посты министра энергетики, рудников и водных ресурсов, министра внутренних дел и местного самоуправления. В 2004—2007 годах был премьер-министром, в 2007—2008 годах — спикером нижней палаты парламента. В 2008 году, после конфликта с президентом, перешел в оппозицию. Победил на выборах 2012 года, обойдя Вада во втором туре, в 2019 году был переизбран. В период его президентства Сенегал входил в число наиболее быстро развивающихся стран Тропической Африки, был осуществлен ряд крупных инфраструктурных проектов, проведена конституционная реформа. Уйдя в отставку, продолжил активное участие в национальной политике, занимал ряд международных постов.
Основные пункты программы.
В качестве генерального секретаря ООН планирует предпринимать усилия по повышению доверия к организации и усилению мультилатерализма, провести реформу Совбеза, которая будет способствовать повышению его представительности. Основными задачами ООН называет раннее предупреждение конфликтов, защиту уязвимых групп населения, повышение прозрачности управления организации, координацию ее деятельности с региональными организациями.