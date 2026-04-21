Борьба за пост генсека ООН на 2027−2031 годы. Главное о четырех кандидатах

Мишель Бачелет (1951 года рождения) училась на медицинском факультете Чилийского университета, после прихода к власти в 1973 году Аугусто Пиночета эмигрировала в ГДР, где продолжила образование в Университете им. Гумбольдта. Специализировалась в хирургии, педиатрии, эпидемиологии и общественном здравоохранении. Вернулась на родину в 1979 году. Работала в неправительственном фонде, занимавшемся поддержкой детей, чьи родители были репрессированы режимом Пиночета, а также врачом-эпидемиологом. Входила в состав Национальной комиссии по проблемам распространения СПИДа, была консультантом Панамериканской организации здравоохранения и Всемирной организации здравоохранения. После падения диктатуры в 1994—1997 годах была помощником заместителя министра здравоохранения. Окончив специальные курсы по национальной и континентальной обороне при Национальной академии политических исследований (Чили) и Межамериканском колледже обороны (Вашингтон, США), в 1998 году заняла пост советника в Министерстве обороны Чили. В 2000—2002 годах была министром здравоохранения. В 2002—2004 годах возглавляла министерство обороны, став первой женщиной в Южной Америке, занявшей такой пост.