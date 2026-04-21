Что можно, а что нельзя делать на Радоницу 21 апреля 2026

Сведения о его смерти трагичны и полны символического смысла. По преданию, Родиона, как и многих других проповедников, обезглавили. Но народная память сохранила деталь, которая роднит святого с его «водной» стихией: его тело было брошено в море. Тем не менее, волны не поглотили останки мученика. Тело апостола не утонуло, а было вынесено на берег, где его обрели и с почестями похоронили христиане. Это чудо стало символом того, что вера сильнее стихии и что даже вода, которая у славян считалась границей миров, подчиняется воле Господа. Именно эта деталь — связь с водой, с ее могучей и не всегда предсказуемой силой — возможно, и послужила причиной того, что в народном сознании святой Родион стал «начальником» над весенними реками.