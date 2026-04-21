Народный календарь. Как избавиться от зубной боли на Антипа Половода, 24 апреля

24 апреля православные чтут память Антипа Пергамского, который был учеником Иоанна Богослова, епископа Пергамской церкви. Считается, что за отказ поднести жертвы языческим богам и прекратить проповедь о Христе Антипа подвергли жестокой казни в медном быке (древнем орудии убийства).

В старину этот день называли Антип Половод, или Антип Водогон, так как именно в это время половодье было на пике. Люди так и говорили: «Антип очищает реки ото льда» или «Антип воду распустил», потому что льдин к этому времени почти не оставалось.

В народе считали, что Антип может избавить от болезней и унять зубную боль. Чтобы зуб перестал болеть, на него клали серебряную монету. Через какое-то время ее доставали, сверлили маленькую дырочку и вешали на икону Антипа. Считалось, что так святой быстро избавит человека от зубной боли.

Приметы погоды:

Если утром мороз, а днем пошел снег, то еще целый месяц будет холодно.

Снег после половодья — большое для озими невзгодье.

Именины отмечают: Яков, Антип, Иван.