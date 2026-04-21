Посольство РФ проверяет информацию о ранении россиянина при стрельбе в Мексике

Российское посольство в Мексике проверяет информацию о том, что гражданин РФ мог быть ранен при стрельбе в зоне археологического комплекса Теотиуакан. Об этом информировал заведующий консульским отделом диппредставительства России в Мехико Яков Федоров.
«Мы проверяем появившиеся сообщения о россиянине, получившем ранение при стрельбе на пирамидах Теотиуакан», — приводит слова дипломата ТАСС.
Напомним, на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан неизвестный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и начал стрелять по находившимся внизу туристам. При этом погибла женщина из Канады, ещё несколько человек были ранены. Стрелявший покончил с собой.
