Грузовой корабль «Прогресс МС-32» покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» в ночь с понедельника на вторник отстыкуется от российского сегмента Международной космической станции (МКС) и освободит место для нового космического грузовика. Об этом сообщили в Роскосмосе.
Ориентировочно в 04:11 мск корабль включит двигатели на торможение, что позволит ему начать сход с орбиты МКС и вскоре войти в атмосферу Земли. Большая часть корабля сгорит в плотных слоях атмосферы, а несгораемые элементы упадут и впоследствии затонут в несудоходном районе южной части Тихого океана.
«Прогресс МС-32» был запущен с Байконура 11 сентября 2025 года. Корабль доставил на станцию 2 516 кг грузов — среди них 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.
22 марта на место «Прогресса МС-31» к МКС отправился космический грузовик «Прогресс МС-33». На место «Прогресса МС-32» пристыкуется грузовой корабль «Прогресс МС-34», запуск которого намечен на 26 апреля.
«Прогресс МС» — российский автоматический космический корабль, который создавался специально для обслуживания орбитальных станций. Используется для доставки на МКС различных грузов (топлива, научного оборудования, кислорода, воды, продовольствия и другого), а также для корректировки ее орбиты.