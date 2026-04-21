Грузовой корабль «Прогресс МС-32» покинет МКС и будет затоплен в Тихом океане

«Прогресс МС-32» был запущен с Байконура 11 сентября 2025 года. Корабль доставил на станцию 2 516 кг грузов — среди них 1 176 кг аппаратуры и оборудования, одежды, питания для космонавтов, медицинских и санитарно-гигиенических средств, а также 870 кг топлива для дозаправки станции, 420 л питьевой воды и 50 кг воздуха для пополнения атмосферы.