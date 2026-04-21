Матчи «Локомотив» — «Зенит» и «Спартак» — «Краснодар» пройдут в 26-м туре РПЛ

«Зенит» в прошлом туре впервые возглавил таблицу РПЛ.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Программа 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) пройдет в середине недели. В центральных матчах московский «Локомотив» дома сыграет с петербургским «Зенитом», столичный «Спартак» на своем поле встретится с «Краснодаром».

Во вторник тур начнется двумя матчами. В первой игре дня «Сочи» дома встретится с самарскими «Крыльями Советов», начало — 17:30 мск. Сочинцы подходят к матчу с серией из двух побед в РПЛ, это случилось впервые в этом сезоне. Команда занимает последнее, 16-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 15 очков в 25 матчах. «Крылья Советов» 23 очками располагаются на 13-й позиции.

По итогам сезона команды, занявшие 16-е и 15-е места в таблице, отравятся в Первую лигу. Команды с 13-го по 14-е места проведут стыковые матчи с четвертой и третьей командами Первой лиги за выход в РПЛ. Матч первой части сезона между командами завершился победой «Крыльев Советов» со счетом 2:0.

Также во вторник ЦСКА на своем поле сыграет с «Ростовом». Матч начнется в 19:45 мск. ЦСКА вновь забуксовал в весенней части сезона, армейцы подходят к игре с поражением и ничьей в двух последних матчах. В СМИ также начала появляться информация о возможном уходе главного тренера ЦСКА Фабио Челестини. ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 43 очка в 25 матчах. Ростовчане с 26 очками располагаются на 10-й позиции.

В этом матче ЦСКА из-за перебора желтых карточек не поможет основной полузащитник Матвей Кисляк. Также игру из-за травмы пропустит Кирилл Глебов. Под вопросом участие вратаря и капитана Игоря Акинфеева, который пропустил до этого три встречи из-за повреждения.

Решающие матчи сезона.

В среду новый лидер РПЛ «Зенит» на выезде сыграет с «Локомотивом». Матч пройдет в Москве и начнется в 19:45 мск. «Зенит» в прошлом туре впервые возглавил таблицу РПЛ, набрав 55 очков. Отрыв от идущего вторым «Краснодара» составляет одно очко. «Локомотив» находится в активной борьбе за медали, железнодорожники единолично идут на третьем месте с 48 очками.

Матч первой части сезона между командами завершился победой «Зенита» со счетом 2:0. Глобальных проблем перед матчем у команд нет. «Локомотив» сможет рассчитывать на своего лидера, полузащитника Алексея Батракова, в активе которого 13 голов и 9 передач в 24 матчах РПЛ. У «Зенита» во второй части сезона активен нападающий Александр Соболев, однако в прошлом туре он не смог реализовать пенальти в матче с махачкалинским «Динамо» (1:0). У форварда 7 голов и 2 ассиста в 23 матчах чемпионата.

В воскресенье футбольных болельщиков ожидает также мощное противостояние. «Краснодар» на выезде сыграет со «Спартаком». Начало — 19:45 мск. Красно-белые набрали ход, они подходят к игре с серией из шести матчей без поражений во всех турнирах, в которых была одна ничья. Краснодарцы же потеряли очки в трех последних матчах, но при этом не проигрывают с 8 марта. «Краснодар» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ с 54 очками, «Спартак» идет пятым — 45. В первой части сезона «Краснодар» дома обыграл «Спартак» со счетом 2:1.

В прошлом туре лучший бомбардир «Краснодара» Джон Кордоба после второго гола в ворота калининградской «Балтики» (2:2) показал провокационный жест в адрес вратаря команды. Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил «Спорт-Экспрессу», что на данный момент оснований для рассмотрения эпизода нет. «Во-первых, видео весьма неинформативно. Во-вторых, в рапорте делегата отсутствует запись. В протоколе также отсутствует запись. Пока проводим проверку, переговорим еще с делегатом по данному вопросу, на сегодняшний день у КДК нет оснований для вынесения этого дела на рассмотрение», — сказал Григорьянц.

У «Спартака» есть значимая потеря перед этим матчем. Из-за перебора желтых карточек встречу пропустит основной центральный защитник Кристофер Ву.

Другие матчи тура.

В среду состоятся матчи «Оренбург» — «Пари Нижний Новгород» и «Динамо» (Москва) — «Рубин». 23 апреля пройдут игры «Акрон» — «Динамо» (Махачкала) и «Ахмат» — «Балтика».

