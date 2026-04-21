Тим Кук покинет должность гендиректора Apple

Глава корпорации Apple Тим Кук покинет свой пост в сентябре.

Источник: Аргументы и факты

Глава корпорации Apple Тим Кук покидает пост генерального директора. В качестве основного кандидата на его место рассматривается Джон Тернус, который сейчас курирует разработку ключевых устройств компании, включая iPhone, iPad и Mac. об этом говорится в пресс-релизе компании.

Ожидается, что официальное объявление о новом руководителе прозвучит после публикации финансовой отчётности компании. До этого момента Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора.

Согласно планам, летом он завершит работу в этой должности и с 1 сентября перейдёт на позицию исполнительного председателя совета директоров. В новой роли он будет участвовать в стратегических процессах и, в частности, заниматься взаимодействием с политическими лидерами разных стран.

Ранее промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, который участвовал в разработке iPhone Air, покинул корпорацию Apple. Чоудхури ушел в стартап, который ведет разработку искусственного интеллекта (ИИ).

Узнать больше по теме
Тим Кук: биография, фото и личная жизнь главы корпорации Apple
Уроженец небольшого городка на юге США, Тим Кук не только выбился в люди, но и стал главой Apple и одной из ключевых фигур в цифровой индустрии. Как ему это удалось — читайте в материале.
Читать дальше