Тим Кук покинет должность гендиректора Apple

Глава корпорации Apple Тим Кук покидает пост генерального директора. В качестве основного кандидата на его место рассматривается Джон Тернус, который сейчас курирует разработку ключевых устройств компании, включая iPhone, iPad и Mac. об этом говорится в пресс-релизе компании.
Ожидается, что официальное объявление о новом руководителе прозвучит после публикации финансовой отчётности компании. До этого момента Кук продолжит исполнять обязанности генерального директора.
Согласно планам, летом он завершит работу в этой должности и с 1 сентября перейдёт на позицию исполнительного председателя совета директоров. В новой роли он будет участвовать в стратегических процессах и, в частности, заниматься взаимодействием с политическими лидерами разных стран.
Ранее промышленный дизайнер Абидур Чоудхури, который участвовал в разработке iPhone Air, покинул корпорацию Apple. Чоудхури ушел в стартап, который ведет разработку искусственного интеллекта (ИИ).