Как проходят выборы генерального секретаря ООН

Согласно Уставу ООН (принят в 1945 года), генеральный секретарь является главным должностным лицом организации. Он осуществляет общее руководство Секретариатом ООН и формирует его кадровый состав, а также выполняет функции, которые возлагают на него Совет Безопасности (СБ), Генеральная Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и другие органы ООН. Генсек доводит до сведения СБ информацию о любых вопросах, которые, по его мнению, могут создавать угрозу для международного мира; предлагает Генассамблее и другим органам вопросы для обсуждения; проводит консультации с мировыми лидерами и государственными должностными лицами. Одним из наиболее важных направлений деятельности генерального секретаря являются миссии «добрых услуг» — усилия, предпринимаемые как публично, так и в конфиденциальном порядке для предотвращения возникновения или эскалации международных споров.