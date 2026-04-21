Как проходят выборы генерального секретаря ООН

За всю истории организации пост занимали девять человек — четыре представителя Западной Европы, по два — из Африки и Азии, один — из Латинской Америки.

ТАСС-ДОСЬЕ. 21 апреля 2026 года начинаются публичные слушания кандидатов на пост генерального секретаря ООН, в ходе которых они представят свои программы. Выборы нового генсека намечены на июль 2026 года. Полномочия Антониу Гутерриша, занимающего эту должность с 2017 года, истекают 31 декабря 2026 года.

ТАСС подготовил материал о полномочиях и процедуре выборов генерального секретаря всемирной организации.

Генеральный секретарь ООН.

Согласно Уставу ООН (принят в 1945 года), генеральный секретарь является главным должностным лицом организации. Он осуществляет общее руководство Секретариатом ООН и формирует его кадровый состав, а также выполняет функции, которые возлагают на него Совет Безопасности (СБ), Генеральная Ассамблея (ГА), Экономический и Социальный Совет (ЭКОСОС) и другие органы ООН. Генсек доводит до сведения СБ информацию о любых вопросах, которые, по его мнению, могут создавать угрозу для международного мира; предлагает Генассамблее и другим органам вопросы для обсуждения; проводит консультации с мировыми лидерами и государственными должностными лицами. Одним из наиболее важных направлений деятельности генерального секретаря являются миссии «добрых услуг» — усилия, предпринимаемые как публично, так и в конфиденциальном порядке для предотвращения возникновения или эскалации международных споров.

Процедура выборов.

Согласно Уставу ООН, генсек назначается Генеральной Ассамблеей по рекомендации Совета Безопасности. В Совбезе решение по кандидатуре принимается в рамках закрытых обсуждений и серии предварительных голосований. После этого проходит открытое голосование — для утверждения кандидатуры должны проголосовать не менее 9 из 15 членов СБ, включая совпадающие голоса всех постоянных членов Совбеза (речь идет о праве вето) — Великобритании, Китая, России, США и Франции. Решение Генассамблеи (193 члена) носит, как правило, формальный характер — она лишь утверждает рекомендованного Совбезом кандидата путем аккламации, то есть единодушным одобрением (публично и без голосования).

Генеральный секретарь избирается на пять лет с возможным переизбранием на новый срок. Хотя нет никаких ограничений на количество пятилетних сроков, до сих пор никто не занимал этот пост более двух раз.

В выборах традиционно используется принцип региональной ротации, однако он не закреплен официально в уставных документах организации (резолюции ГА указывают на необходимость соблюдения «гендерной и географической сбалансированности»). В соответствии с устоявшейся практикой административное лицо ООН не выбирают из представителей стран-постоянных членов Совета Безопасности. За всю истории организации пост генсека занимали девять человек — четыре представителя Западной Европы, по два — из Африки и Азии, один — из Латинской Америки. Все они были мужчинами.

Критика, меры по повышению прозрачности выборов.

Долгое время вопрос по кандидату решался за «закрытыми дверями» в СБ в условиях минимальной информированности Генассамблеи, в связи с чем процедура выборов подвергалась критике со стороны ряда стран. В условиях формирования многополярного мира вырос запрос сделать процесс избрания более открытым и прозрачным с введением элементов подотчетности Генассамблее.

Ключевой шаг в этом направлении был сделан в 2015 году, когда была принята резолюция Генассамблеи 69/321. Она закрепила практику совместного письма председателей ГА и СБ, информирующего государства-члены о начале процедуры, и приглашения их к выдвижению кандидатур. Резолюция подчеркнула необходимость публикации сопроводительных документов, включающих биографии кандидатов, а также призвала к проведению открытых неформальных диалогов и встреч с кандидатами. Документ также обозначил качества, которыми должен обладать генеральный секретарь, — высокий уровень работоспособности, компетентности, добросовестности; руководящие и управленческие способности; навыки дипломатии и общения и владение несколькими языками. Важным новшеством стало прямое обращение к государствам-членам рассматривать в качестве кандидатов женщин.

Принятая спустя 10 лет в сентябре 2025 года резолюция ГА 79/327 развила и уточнила алгоритм действий в вопросе выдвижения и рассмотрения кандидатур. Она ввела требование обязательного представления кандидатами программных заявлений и финансовых деклараций; тем из них, кто занимает должности в системе ООН, рекомендовано приостановить работу на время кампании, чтобы избежать конфликта интересов. В резолюции также отмечается, что каждое государство-член или их группа может выдвинуть только одну кандидатуру.

Слушания 2026 года.

В слушаниях, которые пройдут в режиме веб-трансляции, будут участвовать четыре кандидата. Это гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси (Аргентина), генеральный секретарь Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ребека Гринспан (Коста-Рика), экс-президент Чили и бывший верховный комиссар ООН по правам человека в 2018—2022 годах Мишель Бачелет и бывший президент Сенегала Маки Саль. Как отмечают эксперты, нынешний интерактивный диалог является своеобразным собеседованием и заложит основу для обсуждений в рамках Совбеза.

