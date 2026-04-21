Календарь на 21 апреля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Местное самоуправление (МСУ) — самый близкий к жителям уровень власти в России. К нему относятся администрации районов, городов и поселков, а также местные советы депутатов. Участие в МСУ позволяет гражданам напрямую влиять на жизнь своего города или района, решая повседневные вопросы с опорой на местные традиции и историю. Чтобы подчеркнуть значимость этого института народовластия, в 2012 году указом президента был учрежден праздник. Выбор даты не случаен: именно 21 апреля (по старому стилю) 1785 года Екатерина II подписала Жалованную грамоту городам — документ, который принято считать отправной точкой истории российского городского самоуправления.