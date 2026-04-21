Открытие моста между Россией и КНДР запланировали на июнь

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Открытие мостового перехода между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года, а во вторник 21 апреля состоится церемония стыковки его пролетного строения, сообщили в пресс-службе российского правительства.
Участие в мероприятии в режиме видеосвязи примут главы Минтранса и Минприроды РФ Андрей Никитин и Александр Козлов, директор Первого департамента Азии МИД РФ Иван Желоховцев.
«21 апреля на границе Российской Федерации (пос. Хасан, Приморский край) и Корейской Народно-Демократической Республики пройдет церемония стыковки пролетного строения будущего автомобильного моста через реку Туманная, соединяющего два государства», — говорится в сообщении.
«Протяженность мостового перехода составит почти 5 км, непосредственно моста — порядка 1 км. Здесь будет две полосы движения… Открытие мостового перехода запланировано на июнь текущего года», — добавили в кабмине.
Также в рамках нацпроекта «Эффективная транспортная система» ведутся работы по созданию автомобильного пункта пропуска «Хасан» с десятью полосами движения, пропускная способность которого составит 300 транспортных средств и 2850 физических лиц в сутки, с возможностью увеличения данных показателей.