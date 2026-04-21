Открытие моста между Россией и КНДР запланировали на июнь

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Открытие мостового перехода между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой через реку Туманная запланировано на июнь 2026 года, а во вторник 21 апреля состоится церемония стыковки его пролетного строения, сообщили в пресс-службе российского правительства.