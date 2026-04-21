В компании Apple кадровые перестановки: названо имя нового гендиректора

«Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения, станет следующим генеральным директором с 1 сентября 2026 года», — сказано в документе.
Отмечается, что совет директоров компании единогласно поддержал это кадровое решение.
Напомним, совет директоров корпорации Apple активизировал подготовку к смене руководства компании еще год назад. Уже тогда кандидатура Тернуса называлась как наиболее вероятная.
Напомним, Тим Кук стал гендиректором Apple в августе 2011 года, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса. Джобс скончался осенью 2011 года в возрасте 56 лет.
Ранее сообщалось, что акции американской технологической компании Apple утратили статус самой дорогой компании в мире, уступив место другому технологическому гиганту — Microsoft.