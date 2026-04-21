В компании Apple кадровые перестановки: названо имя нового гендиректора

Джон Тернус станет гендиректорм Apple с 1 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В американской компании Apple осенью 2026 года произойдут кадровые перестановки на самом верху руководства. Свой пост покинет гендиректор Тим Кук, его сменит Джон Тернус. Об этом сказано в релизе, опубликованном на сайте компании.

«Apple объявила, что Тим Кук станет исполнительным председателем совета директоров Apple, а Джон Тернус, старший вице-президент отдела разработки аппаратного обеспечения, станет следующим генеральным директором с 1 сентября 2026 года», — сказано в документе.

Отмечается, что совет директоров компании единогласно поддержал это кадровое решение.

Напомним, совет директоров корпорации Apple активизировал подготовку к смене руководства компании еще год назад. Уже тогда кандидатура Тернуса называлась как наиболее вероятная.

Напомним, Тим Кук стал гендиректором Apple в августе 2011 года, сменив на этом посту основателя компании Стива Джобса. Джобс скончался осенью 2011 года в возрасте 56 лет.

Ранее сообщалось, что акции американской технологической компании Apple утратили статус самой дорогой компании в мире, уступив место другому технологическому гиганту — Microsoft.

Тим Кук: биография, фото и личная жизнь главы корпорации Apple
Уроженец небольшого городка на юге США, Тим Кук не только выбился в люди, но и стал главой Apple и одной из ключевых фигур в цифровой индустрии. Как ему это удалось — читайте в материале.
Читать дальше