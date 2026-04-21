Кордобу могут дисквалифицировать из-за провокационного жеста в игре с «Балтикой»

Футболист Джон Кордоба оказался в центре скандала. В концовке домашнего матча 25-го тура РПЛ против «Балтики» (2:2) колумбийский форвард «Краснодара» после гола Жубала на 92-й минуте схватил мяч и показал оскорбительный жест лежавшему на газоне вратарю гостей Ивану Кукушкину.

Журналист Иван Карпов утверждает, что теперь игроку «Краснодара» грозит отстранение до двух матчей — если КДК РФС квалифицирует его действие как оскорбительное поведение.

Согласно дисциплинарному регламенту, при отсутствии удаления и записи в протоколе футболист сначала наказывается штрафом, но при рецидиве (срок давности — год) последует дисквалификация.

Сам матч для «Краснодара» сложился неудачно: южане упустили шанс обойти «Зенит», который ранее обыграл махачкалинское «Динамо» и вышел на первое место с 55 очками. «Краснодар» остался вторым с 54 баллами. В случае дисквалификации Кордоба пропустит ближайшие игры — с московским «Спартаком» и махачкалинским «Динамо».

