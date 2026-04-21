В Киеве военкомы протащили мужчину по газону и приковали наручниками к забору

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Сотрудники ТЦК (аналог военкомата на Украине) и полиции забрызгали военнообязанного из газового баллончика, протащили по газону и приковали наручниками к забору. Об этом сообщает украинское издание «Страна».
Как сообщает издание со ссылкой на местные паблики, полицейский применил силу к женщинам, которые пришли на помощь мужчине.
С февраля 2022 года на Украине была объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с сотрудниками военкоматов.