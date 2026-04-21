Министр Бока: Поставки нефти по трубопроводу «Дружба» возобновятся 21 апреля

— Сегодня я был в Брюсселе, где обсуждал возобновление работы нефтепровода «Дружба». Наиболее вероятный сценарий заключается в том, что Украина объявит о возобновлении работы трубопровода в полдень во вторник, — написал он в социальной сети.
По его словам, «после объявления оператор свяжется с компанией MOL», которая получает нефть из России для своих НПЗ в Венгрии и Словакии. В последнее время она по договоренности с правительством использует нефть из венгерских стратегических резервов. Поставки по «Дружбе» прекратились 27 января.
Бока заявил, что «если бы Венгрия не заблокировала кредит Евросоюза для Киева на 90 миллиардов евро, то поставки нефти по “Дружбе” никогда бы не возобновились».
— Тактика Венгрии сработала: деньги у украинцев закончились раньше, чем у нас закончилась нефть, — отметил он.
Министр упрекнул Еврокомиссию в том, что в сложившейся ситуации она отказалась защищать интересы страны-члена ЕС, энергетической безопасности которой угрожала Украина.
19 апреля премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не снимет вето на кредит Европейского союза в 90 миллиардов евро для Украины, пока не возобновятся поставки нефти из РФ по трубопроводу «Дружба».