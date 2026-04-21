Кабмин обсудит вопросы медицинского сопровождения ветеранов СВО и их семей

Также правительство РФ обсудит ратификацию соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Индонезией.

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Правительство РФ соберется на очередное заседание, на котором будут, в частности, рассмотрены несколько законопроектов. Об этом сообщила пресс-служба кабмина.

Одна из инициатив вносит поправки в закон «Об обязательном медицинском страховании в РФ» и направлена «на организацию учета медицинской помощи, оказываемой ветеранам боевых действий и членам их семей, а также информационное сопровождение указанных лиц на всех этапах оказания им медицинской помощи».

Также кабмин обсудит ратификацию соглашения о свободной торговле между странами Евразийского экономического союза и Индонезией. После этого документ будет внесен на ратификацию в Госдуму.

Еще один законопроект направлен на устранение различий в требованиях к оборудованию индивидуальными счетчиками отопления в многоквартирных домах, введенных в эксплуатацию после строительства и реконструкции, а также после капитального ремонта.

Также кабмин обсудит внесение изменений в положения о Минцифры и Роскомнадзоре, приводящие их в соответствие с ранее принятыми законодательными поправками. В свою очередь, положение о Федеральном агентстве по делам национальностей будет приведено в соответствие с принятой ранее Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года, а положение о Минстрое дополнят нормами, касающимися продолжения работы по внедрению ФГИС «Объекты коммунальной инфраструктуры».