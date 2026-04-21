Кабмин обсудит вопросы медицинского сопровождения ветеранов СВО и их семей

Также кабмин обсудит внесение изменений в положения о Минцифры и Роскомнадзоре, приводящие их в соответствие с ранее принятыми законодательными поправками. В свою очередь, положение о Федеральном агентстве по делам национальностей будет приведено в соответствие с принятой ранее Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года, а положение о Минстрое дополнят нормами, касающимися продолжения работы по внедрению ФГИС «Объекты коммунальной инфраструктуры».