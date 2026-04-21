Скрипач и дирижер Сергей Стадлер умер на борту летевшего в Стамбул самолета

Его творческая биография была отмечена многочисленными гастролями по всему миру: ~в 1980-е он давал до 150 концертов в год~ на сценах самых престижных концертных залов — «Ла Скала», «Консертгебау», «Мюзикферайн», «Земпер-опера», «Сантори-Холл» и других на пространстве от Лондона до Токио. Став преподавателем, Сергей Стадлер вел мастер-классы в России, США, Германии, Норвегии, Польше, Израиле, Финляндии, Испании, Франции, Италии, Сингапуре, Китае, Португалии и других странах. Он был лауреатом множества международных конкурсов. Работал главным дирижером Симфонического оркестра России, оркестров Театра оперы и балета Петербургской консерватории и Екатеринбургского театра оперы и балета. Ему присвоено звание Народного артиста России.