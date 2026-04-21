В Турции случился потоп, вода поднялась выше крыш авто

На юго-востоке Турции произошел потоп. В некоторых районах вода поднялась настолько, что машины оказались затоплены по крышу. Об этом сообщает местное агентство «Ихлас».
Летом на юго-западе Турции, в городе Денизли, из-за затяжных ливней водой залило жилые дома, подземные пешеходные переходы и рабочие помещения. Тогда канализационная система не смогла выдержать объем поступающей воды. Например, на дороге в районе Топраклык скопилась вода, из-за чего затопило несколько зданий.
Тем временем Дагестан оказался в бедственном положении. После первого удара стихии в марте — с ливнями, селями и камнепадами — в ряде районов республики ввели режим ЧС регионального характера. Однако после апрельского наводнения, которое оказалось еще мощнее, привело к человеческим жертвам и разрушениям катастрофического масштаба,.