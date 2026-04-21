В Нидерландах полиция разогнала протест против открытия центра для беженцев

Как уточняет портал, причиной недовольства жителей стал план местных властей по размещению в здании муниципалитета до 110 просителей убежища. О своем решении власти объявили только в пятницу, 17 апреля, при этом первые прибывающие могут быть размещены во временном центре уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил срочность мер соответствующей просьбой со стороны Центрального агентства по приему просителей убежища, которая поступила незадолго до объявления о создании центра на фоне нехватки мест для размещения приезжающих в страну мигрантов.