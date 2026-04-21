В Нидерландах полиция разогнала протест против открытия центра для беженцев

ГААГА, 21 апреля. /ТАСС/. Более 800 жителей нидерландского муниципалитета Лоосдрехт (провинция Северная Голландия) вышли на акцию протеста против открытия центра размещения просителей убежища. Как сообщает портал Hart van Nederland, демонстрация быстро переросла в столкновения с полицией, спецподразделения которой применили силу против митингующих.
По его информации, несколько сотен человек собрались вечером 20 апреля у здания муниципалитета, где проходило заседание по вопросу организации временного центра размещения беженцев. Сначала обстановка оставалась спокойной, однако позже напряженность стала возрастать. Полиция оцепила здание администрации и пыталась не допустить приближения протестующих к нему, позднее из-за начавшихся беспорядков на место были стянуты дополнительные подразделения. В итоге вооруженные правоохранители применили силу против протестующих и зачистили улицу, после чего демонстрация была разогнана.
Как уточняет портал, причиной недовольства жителей стал план местных властей по размещению в здании муниципалитета до 110 просителей убежища. О своем решении власти объявили только в пятницу, 17 апреля, при этом первые прибывающие могут быть размещены во временном центре уже на этой неделе. Муниципалитет объяснил срочность мер соответствующей просьбой со стороны Центрального агентства по приему просителей убежища, которая поступила незадолго до объявления о создании центра на фоне нехватки мест для размещения приезжающих в страну мигрантов.
Участники демонстрации заявляли, что их мнение не было учтено властями. Они считают, что решение было принято слишком быстро, и выражают обеспокоенность вопросами безопасности и сроками размещения мигрантов. Муниципалитет в свою очередь заверил жителей, что относится к их опасениям серьезно. Власти пообещали организовать круглосуточную охрану лагеря беженцев и усиленное патрулирование района вокруг него.