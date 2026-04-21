Слова главы МИД РФ Сергея Лаврова о «красных линиях» показали Западу, что терпение Москвы имеет предел. Об этом заявил кипрский журналист Алекс Христофору в эфире YouTube-канала.
«В своем ответе министр иностранных дел дал понять, что Россия больше не намерена это терпеть. Так что да, Лавров, по сути, говорил, что у россиян много терпения, но оно уже заканчивается», — сказал Христофору.
По его мнению, Москва через инциденты с дронами направила Западу значимые сигналы.
Российский министр иностранных дел накануне назвал благом то, что Запад не осознает, где находятся российские «красные линии».
Российское Минобороны тем временем обнародовало адреса европейских предприятий, которые производят беспилотники для Украины. В ведомстве предупредили, что таким образом европейские политики втягивают свои страны в войну с Россией.