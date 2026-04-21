Московские врачи спасли жизнь итальянского режиссёра Клаудио де Мальо

Ранее в Москве спасли пациента с редким синдромом Гийена—Барре. Мужчина попал в ГКБ имени А. К. Ерамишанцева с подозрением на инсульт. Но обследование показало другое: острое поражение периферической нервной системы. За неделю до госпитализации пациент переболел обычной простудой. А следом появились онемение, сбившиеся рефлексы и шаткая походка.