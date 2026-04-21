Чудо в Москве: итальянский режиссер выжил после страшного инсульта благодаря местным врачам

Врачи московской Боткинской больницы провели успешную операцию по спасению жизни итальянского режиссера Клаудио де Мальо, который был госпитализирован с серьезным кровоизлиянием в мозг. Об этом 20 апреля сообщил ректор Российского института театрального искусства — ГИТИС Григорий Заславский.
По словам Заславского, инцидент произошел во время мастер-классов, которые де Мальо проводил в ГИТИСе. В результате инсульта режиссера срочно доставили в нейрохирургическое отделение № 49 Боткинской больницы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. «Сейчас, когда всё кончилось, мы можем сказать, что это настоящее чудо. Да и сам Клаудио говорит, что московские врачи в общем-то подарили ему вторую жизнь», — отметил ректор.
Пресс-служба ГИТИСа выразила благодарность специалистам больницы за их оперативные действия и высокий уровень профессионализма, что сыграло ключевую роль в спасении жизни известного режиссера.
Информация о госпитализации Клаудио де Мальо появилась 11 апреля. По данным источника «Известий», артист находился в Москве для проведения мастер-классов и был экстренно увезен из учебного заведения в больницу. Врачи продолжают следить за состоянием де Мальо, который теперь восстанавливается после сложной операции.