Чудо в Москве: итальянский режиссер выжил после страшного инсульта благодаря местным врачам

По словам Заславского, инцидент произошел во время мастер-классов, которые де Мальо проводил в ГИТИСе. В результате инсульта режиссера срочно доставили в нейрохирургическое отделение № 49 Боткинской больницы, где ему была оказана необходимая медицинская помощь. «Сейчас, когда всё кончилось, мы можем сказать, что это настоящее чудо. Да и сам Клаудио говорит, что московские врачи в общем-то подарили ему вторую жизнь», — отметил ректор.