«Осторожно, Москва»: В Подмосковье на дорогах и у мусорников заметили медведей

Ранее сообщалось, что в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. При встрече с хищником надо сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эколог Роман Пукалов. Он отметил, что во избежание случаев появления медведей в городах важно не выбрасывать пищевые отходы в дикой природе.