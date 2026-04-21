«Осторожно, Москва»: В Подмосковье на дорогах и у мусорников заметили медведей

Жители Московской области начали замечать проснувшихся медведей, которым не хватает пропитания. Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщил Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Уточняется, что речь идет как минимум о трех населенных пунктах. На кадрах, опубликованных одним из водителей-очевидцев заметно, как хищник выбегает на дорогу несмотря на то, что автомобиль приближается к нему.
Помимо дорог, животных видели возле мусорных баков.
— Основная причина, по которой медведи стали выходить к людям, — нехватка корма, — рассказали охотоведы журналистам Telegram-канала.
Эксперт Михаил Кречмар отметил, что медведей в Подмосковье немного. Однако он предостерег местных жителей от прогулок с детьми или домашними животными в местах, где были замечены хищники.
Ранее сообщалось, что в Московской области медведи, проголодавшиеся после зимней спячки, стали выходить к населенным пунктам в Можайском, Шаховском и Талдомском районах. При встрече с хищником надо сохранять спокойствие и крикнуть низким голосом, чтобы попытаться напугать его. Об этом «Вечерней Москве» рассказал эколог Роман Пукалов. Он отметил, что во избежание случаев появления медведей в городах важно не выбрасывать пищевые отходы в дикой природе.