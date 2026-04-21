Спецборт МЧС РФ вылетел в Бейрут с гуманитарной помощью: отправлено 27 тонн груза

Специальный борт российского МЧС вылетел в Бейрут с грузом гуманитарной помощи для жителей Ливана, пострадавших от последствий военного конфликта. Об этом информирует пресс-служба российского МЧС.
Соответствующее поручение ранее дал президент РФ Владимир Путин.
«На борту ведомственного самолета Ил-76 более 27 тонн груза: передвижные электростанции, продукты питания, палатки, одеяла, матрасы и подушки», — сказано в релизе.
Сообщается, что обратным рейсом в Москву прилетят граждане РФ и члены их семей, сейчас находящиеся в Ливане.
Напомним, число жертв ударов Израиля по Ливану за месяц почти достигло двух тысяч.
Тем временем Израиль атаковал Ливан после вступления в силу режима приостановки огня.
При этом премьер Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что страна обезопасила свои северные районы от угрозы вторжения боевиков ливанского движения «Хезболла», но военная операция в Ливане по ликвидации всех типов угроз еще не завершена.