Некрасов объяснил, почему нечасто общается с тренером «Спартака» Карседо

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Генеральный директор московского футбольного клуба «Спартак» Сергей Некрасов не общается с главным тренером Хуаном Карседо в ежедневном режиме, чтобы не отвлекать специалиста, который постоянно находится в рабочем процессе. Об этом Некрасов рассказал в интервью «Вестям».
Карседо возглавляет «Спартак» с января 2025 года.
«Это не ежедневное общение, я на тренировки заскакиваю пару раз в неделю, мы больше общаемся. Когда мы куда-то летим, в аэропорту, самолете, отеле и на выезде где-то я не хочу его дергать, — сказал Некрасов. — Он реально поглощен работой, не знаю, насколько правильно сказать 24 на 7, но он действительно весь-весь в работе. Я помню наш первый совместный полет, мы летели на сборы, не успел самолет взлететь, он пригласил одного из видеоаналитиков, и они два часа разбирали. То есть он весь в этом живет. Я бы сказал, что гораздо больше общаюсь со спортивным директором [Франсисом Кахигао]».
«Франсис фильтрует для меня определенные моменты, где нужно мое подключение. С Карседо отношения прекрасные, он может все что угодно спросить, я у него. Сейчас, например, я заехал на базу, показал очень яркие, хорошие фотографии объектов около стадиона, которые будут у нас через два с небольшим года. Это крытый манеж, стадион на 3,5 тысячи с искусственным полем, где будут играть женская футбольная команда и молодежка. И действительно тренер понимает, куда мы двигаемся. Он попросил, чтобы эти фотографии висели у него в офисе, к вопросу о горизонте — 2029 год», — добавил Некрасов.
«Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 45 очков. Отставание от идущего третьим московского «Локомотива» составляет три очка за пять туров до конца турнира.