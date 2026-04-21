21 апреля в календаре: день женской дружбы, главного бухгалтера и Радоница

Какой сегодня праздник.
Радоница, День поминовения предков День женской дружбы День скуфа и альтушки Международный день пряника День экскаваторщика День главного бухгалтера День мастера пряничного дела День чемоданов День «Iron Maiden» День тяжёлых последствий Всемирный день творчества и инновационной деятельности День «Громких слов» День создания Морских сил Дальнего Востока День местного самоуправления РФ Всемирный день кроншнепа Праздник иконы Божией Матери «Георгиевская» Праздник иконы Божией Матери Испанская «Богородица на Престоле».
Именины.
Иван, Мария, Родион, Сергей.
Родион Ледолом.
В этот день православная церковь поминает святого Иродиона — апостола от семидесяти. Согласно преданию, он был родственником апостола Павла и вместе с ним погиб мученической смертью при императоре Нероне.
В народе святой Родион (Иродион) был известен под именем Ледолома, потому что в это время активно ломается и тает лед. За ним наблюдали и делали определенные прогнозы на будущее. Например, считалось, что если лед на реке становится грудами, то и хлеба будут груды.
Говорили также, что в этот день солнце встречается с месяцем. Осенью, при первых морозах, два светила расходятся в разные стороны: одно на восток, другое на запад, — и больше не видятся до самой весны. Встречаясь на Родионов день, солнце и месяц рассказывают друг другу новости, а бывает, что и ссорятся. Если встреча получится «доброй», то есть с ясным солнцем и светлым днем, то лето будет хорошим. «Худая» встреча, которая сопровождается туманом и пасмурным небом, предзнаменует плохое лето.
В этот день можно было начинать пахоту. Так и говорили: «Родион воды принес, ставь соху перепахать овес». Работа это была нелегкой, но выполнять ее нужно было тщательно, не ленясь. Крестьяне знали: «В пашне огрехи — в кармане прорехи»; «Глубже пахать — больше хлеба жевать»; «Не потрудиться — так и хлебу не уродиться»; «Пахать да боронить — часочка не говорить»; «Хоть грязь топчи — а овес мечи».
Кстати, по поводу того, когда нужно сеять овес, существовали разные приметы. Считалось, что приступать к севу нужно тогда, когда кричит лягушка, либо когда кроты начинают выходить из нор, либо когда распускаются листья на березе и дубе. Посев овса продолжался до тех пор, пока цвели яблони и груши.
События.
1782 год — в Тайланде основан город Бангкок.
1932 год — день создания Морских сил Дальнего Востока.
1939 год — в Ленинграде открылся первый в СССР трехзальный кинотеатр «Москва».
1954 год — в состав ЮНЕСКО принят СССР.
1972 год — космический корабль совершил посадку на поверхность Луны.
1979 год — в Киеве открылся Киевский государственный академический театр драмы и комедии на левом берегу.
1983 год — на смену однофунтовым банкнотам приходят однофунтовые монеты в Великобритании.
1993 год — суд в Боливии после 7-летнего процесса приговорил бывшего диктатора Луиса Гарсиа Месу к 30 годам тюрьмы.
2019 год — серия терактов в Шри-Ланке, более 250 погибших.
2019 год — второй тур выборов президента Украины: большинство голосов набрал Владимир Зеленский.
2021 год — гибель индонезийской подлодки Nanggala.
2022 год — пожар во 2-м ЦНИИ Минобороны РФ в Твери, 17 погибших.
В этот день родились.
Иван Кулибин (1735 — 1818 г.), русский механик-изобретатель.
Арина Родионовна (1758 — 1828 г.), няня русского поэта А. С. Пушкина.
Шарлотта Бронте (1816 — 1855 г.), английская поэтесса и романистка.
Фредрик Байер (1837 — 1922 г.), датский писатель, пацифист и политический деятель, Нобелевский лауреат.
Макс Вебер (1864 — 1920 г.), немецкий социолог, историк и экономист.
Ролло Мэй (1909 — 1994 г.), американский экзистенциальный психолог.
Станислав Ростоцкий (1922 — 2001 г.), советский кинорежиссер, сценарист, педагог, Народный артист СССР.
Елизавета II (1926 — 2022 г.), королева Великобритании (1952−2022).
Татьяна Бек (1949 — 2005 г.), русская поэтесса, литературовед.
Крис Кельми (1955 — 2019 г.), советский и российский рок и поп-музыкант, композитор.
Народные приметы.
Если день солнечный — ждите хорошего лета, если пасмурный — ненастья и плохого лета. Солнечный день — лето вскоре наступит. Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, — к хорошей погоде. Луна красноватая — к теплу или грозе. Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое-как — к безветренной теплой погоде ночью. На небе видны перисто-кучевые облака — к хорошей погоде, без осадков. На Родиона пора пахать, если гром гремит. Береза распустилась — пришло время посева овса. Если дуб в ухо заячье развернется — пора овес сеять. Земля мхом обрастает при запашке — значит, лен волокнист будет. Лягушки голос подали — можно овес сеять. Коли хомяки и кроты начинают выкидывать землю из своих нор — значит, можно приступать к посеву овса. Если на Родиона теплый вечер и спокойная ночь — будет жаркое, сухое лето. Сей овес, когда березки распускаются. Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку в этот день вода обладала целебными свойствами.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
