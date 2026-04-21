21 апреля в календаре: день женской дружбы, главного бухгалтера и Радоница

Если день солнечный — ждите хорошего лета, если пасмурный — ненастья и плохого лета. Солнечный день — лето вскоре наступит. Сумерки кажутся короче, чем обычно для данного времени, — к хорошей погоде. Луна красноватая — к теплу или грозе. Вороны, готовясь ко сну, садятся клювами в разные стороны, кое-как — к безветренной теплой погоде ночью. На небе видны перисто-кучевые облака — к хорошей погоде, без осадков. На Родиона пора пахать, если гром гремит. Береза распустилась — пришло время посева овса. Если дуб в ухо заячье развернется — пора овес сеять. Земля мхом обрастает при запашке — значит, лен волокнист будет. Лягушки голос подали — можно овес сеять. Коли хомяки и кроты начинают выкидывать землю из своих нор — значит, можно приступать к посеву овса. Если на Родиона теплый вечер и спокойная ночь — будет жаркое, сухое лето. Сей овес, когда березки распускаются. Было принято умываться ключевой водой и пить ее, поскольку в этот день вода обладала целебными свойствами.