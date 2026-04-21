Памятка для православных: Вот чего нельзя делать в быту на Радоницу, 21 апреля

Радоница — это не день скорби, а день светлой надежды. Пасха длится сорок дней, до самого Вознесения Господня. Церковь даёт нам возможность сначала в полной мере исполниться пасхальной радостью, утвердиться в Воскресении Христовом и только потом выделяет особый день для поминовения усопших. Смысл Радоницы именно в том, чтобы мы не погружались в безутешную печаль, а делились с нашими родными и близкими великой вестью: смерть побеждена!