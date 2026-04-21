В Волгограде из-за угрозы налета БПЛА приостановили работу аэропорта

В Волгограде на фоне объявленной беспилотной опасности ограничили работу аэропорта.
О временном запрете на прием и вылет самолётов сотрудники Росавиации сообщили сегодня в 1:01.
— Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — лаконично прокомментировали в ведомстве.
О возможной атаке беспилотников волгоградцев предупредили накануне в 21:55. В целях безопасности горожан вновь попросили не подходить к окнам и сохранять осторожность на открытых участках улиц.
Фото Павла Мирошкина.
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.