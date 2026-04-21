Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Подробности смерти народного артиста России Сергея Стадлера

Умер Сергей Стадлер, народный артист России, скрипач и дирижер.

Источник: Комсомольская правда

На 64-м году жизни скончался народный артист России Сергей Стадлер. О смерти музыканта сообщил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Артист умер во время полета из Петербурга в Стамбул. Самолет экстренно сел в румынском Бухаресте, но врачам не удалось реанимировать артиста. Сергею Стадлеру через месяц могло бы исполниться 64 года.

«Скоропостижно ушел из жизни Сергей Валентинович Стадлер — музыкант с мировым именем, народный артист России, выдающийся скрипач, дирижер, педагог, художественный руководитель “Петербург-концерта”», — сказал Беглов.

По его словам, Стадлер значительно повлиял на культурное развитие Петербурга, всей России и зарубежья.

Стадлер родился в творческой семье. Будущий народный артист появился на свет в Ленинграде 20 мая 1962 года. Мать, Маргарита Панкова, была пианисткой и концертмейстером в консерватории, а отец, Валентин Стадлер, — альтистом в оркестре филармонии. Именно отец дал Сергею первые уроки скрипки.

Стадлер выступал с гастролями более чем в 90 государствах и является автором более 70 аудиозаписей. Д. С. Лихачев называл его «русским Паганини». Исполнение артиста звучало в ведущих академических концертных залах Санкт-Петербурга и Москвы. Отдельное место в его наследии занимают авторские проекты, реализованные совместно с Государственным Эрмитажем, включая уникальные по хронометражу и драматургии программы для симфонического оркестра, а также известные оперные постановки.

После окончания Специальной музыкальной школы при Ленинградской консерватории Стадлер экстерном за 3,5 года окончил саму консерваторию. Затем учился в аспирантуре Московской консерватории и позже стал преподавателем в Санкт-Петербургской консерватории. Среди его учителей — Борис Сергеев, Михаил Вайман, Леонид Коган, Виктор Третьяков и Давид Ойстрах.

Днем ранее ушел из жизни художник и писатель Владимир Шинкарев. Он был одним из основателей творческой группы «Митьки».

В марте на 92-м году жизни умерла Галина Мшанская, легенда петербургского ТВ и жена народного артиста СССР Олега Басилашвили.

