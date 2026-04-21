Весна отступает: какая погода в Хабаровском крае 21 апреля 2026

В Хабаровском крае 21 апреля погода резко разделилась на два разных мира — от сырой, почти осенней слякоти до настоящей зимы с метелями и сильным ветром.
В Хабаровске утро началось с облачности и нулевой температуры. Ощущается холоднее — около −4 градусов из-за ветра. Днём ожидается до +5, но с небольшим дождём со снегом. Влажность держится высокой — до 95%, а видимость местами может снижаться до 2 километров. За сутки прогнозируется до 13 мм осадков.
В Комсомольске-на-Амуре картина ещё суровее: утром идёт сильный снегопад при температуре около −1 градуса. Осадки могут продолжаться в течение дня, а их суммарный объём за сутки превышает 100 мм. Видимость падает до 2 километров.
Север края фактически живёт в зимнем режиме. В Чумикане температура держится около −5 градусов, но из-за ветра ощущается как −23. Порывы достигают 18−21 м/с, идёт снег, местами с метелью. В Николаевске-на-Амуре ожидается сильный снегопад с ветром до 15 м/с и температурой около −1.
В Чегдомыне и других северных районах также фиксируются снег и дождь со снегом при температуре около нуля. Видимость местами падает до 1 километра.
Южные территории выглядят мягче, но весной это назвать сложно. В Вяземском и Бикине — около +6…+7 градусов, временами дождь, высокая влажность и слабый ветер. Дороги остаются сырыми, а в утренние часы возможна ухудшенная видимость.
На побережье, включая Советскую Гавань, сохраняется смешанный характер осадков — дождь со снегом при температуре около нуля и ветре до 8 м/с.
Синоптики отмечают, что такая погода связана с прохождением циклона, который принёс в регион холодный воздух и обильные осадки. В результате в северных районах сохраняются условия, близкие к зимним, а на юге — затяжная сырость и нестабильная температура.
В ближайшие дни потепление будет постепенным, но до устойчивой весны региону ещё далеко: осадки в виде дождя и мокрого снега сохранятся как минимум до конца недели.