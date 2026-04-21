Тореадор на грани жизни и смерти: бык проткнул его ягодицу рогами

Тореадор Моранте де ла Пуэбла был тяжело ранен во время корриды в испанской Севилье, когда бык проткнул его ягодицу своими рогами. Врачи оценивают его состояние как «очень серьезное».
Основная часть: По информации Onda Cero, инцидент произошел в ходе традиционного боя с быком, когда животное неожиданно сбило тореадора с ног и, перевернув его, нанесло удар рогами. В результате атаки у Моранте де ла Пуэбла образовалась 10-сантиметровая рана, которая повредила заднюю стенку прямой кишки. Медицинское заключение указывает на перфорацию длиной 1,5 см.
На видеозаписях инцидента видно, как бык сносит тореадора с ног и продолжает атаковать, задевая его левую ягодицу. После происшествия мужчину срочно доставили в больницу для оказания медицинской помощи.
Врачи подчеркивают, что состояние Моранте требует внимательного наблюдения и дальнейшего лечения. Коррида в Севилье привлекла большое количество зрителей, однако инцидент с тореадором стал шокирующим напоминанием о рисках, связанных с этим видом традиционного испанского искусства.
Этот случай вновь поднимает вопросы о безопасности участников корриды и о том, как такие инциденты влияют на общественное восприятие этого вида развлечений. Коррида в Испании имеет глубокие культурные корни, но подобные происшествия вызывают споры о необходимости реформирования правил и обеспечения безопасности как тореадоров, так и животных.