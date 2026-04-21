В России предложили доработать систему взыскания алиментов

Система взыскания алиментов в России нуждается в доработке. Так, необходимо упростить розыск должников и ввести проактивные выплаты. С подобным предложением выступила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства, председатель «Совета матерей» Татьяна Буцкая.
«Было бы идеально, если бы мы могли сделать выплату алиментов проактивной, независимо от того, работает человек или нет. Ребенок не должен страдать», — сказала она для ТАСС.
Она отметила, что действующие меры неидеальны: значительная часть алиментов не доходит до получателей, а взыскать их через суд и найти должника очень сложно. Идея алиментного фонда обсуждается давно, но непонятно, на какие средства его создавать.
По ее словам, нужно изменить и то, как граждане общаются с приставами, и процедуру подачи заявлений о розыске неплательщиков.
