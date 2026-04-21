Москвичам рассказали о погоде во вторник

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Кратковременный дождь и температура воздуха до плюс 10 градусов ожидаются во вторник в Москве, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
«Во вторник атмосферное давление в Москве останется в пределах климатической нормы. Ночью без существенных осадков, днем местами ожидается небольшой кратковременный дождь», — рассказала Позднякова.
Синоптик отметила, что минимальная температура в Москве прогнозируется ноль — плюс два градуса, местами возможно понижение до минус одного градуса. Днем в столице — плюс 8−10 градусов, по региону — от шести до 11 градусов тепла.
«Ветер во вторник сменится на северный, его скорость будет составлять 5−10 метров в секунду. Температура воздуха останется ниже климатической нормы на 3−4 градуса. Существенного улучшения погоды на этой неделе не ожидается», — подчеркнула она.