Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Роскосмос: Грузовой корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

Космический корабль «Прогресс МС-32» сменит «Прогрессом МС-34».

Источник: Комсомольская правда

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершил свое пребывание на МКС. Об этом проинформировали в Роскосмосе.

«Прогресс МС-32» провел на орбите полгода.

Место грузового корабля на станции будет занято «Прогрессом МС-34». Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 26 апреля 2026 года.

После отстыковки корабль войдет в плотные слои атмосферы, где подвергнется разрушению. Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходной акватории Тихого океана.

Президент РФ Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым накануне Дня космонавтики. По словам Баканова, число российских спутников на орбите достигло 364.

Заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой в свою очередь отметил открытость Москвы для любого международного сотрудничества в космосе.