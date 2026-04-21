Роскосмос: Грузовой корабль «Прогресс МС-32» покинул МКС

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-32» завершил свое пребывание на МКС. Об этом проинформировали в Роскосмосе.
«Прогресс МС-32» провел на орбите полгода.
Место грузового корабля на станции будет занято «Прогрессом МС-34». Его запуск с космодрома Байконур запланирован на 26 апреля 2026 года.
После отстыковки корабль войдет в плотные слои атмосферы, где подвергнется разрушению. Несгоревшие элементы конструкции упадут в несудоходной акватории Тихого океана.
Президент РФ Владимир Путин встретился с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым накануне Дня космонавтики. По словам Баканова, число российских спутников на орбите достигло 364.
Заместитель директора департамента космических систем Роскосмоса Денис Кутовой в свою очередь отметил открытость Москвы для любого международного сотрудничества в космосе.