Виктор Шалай покидает пост директора Музея Арсеньева во Владивостоке

«Я признателен Министерству культуры за достигнутые вместе результаты, за поддержку моих иногда довольно романтичных идей, таких как спасение Владивостокской крепости. То, что вчера казалось невозможным, сегодня стало возможным. Это наши совместные усилия. При мне Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева стал федеральным — единственным в этом статусе за Уралом. Мне есть за что поблагодарить и министерство в целом, и конкретных людей, которые в нем работали или продолжают работать», — сказал Виктор Шалай The Art Newspaper Russia (18+)*.