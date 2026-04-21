Виктор Шалай покидает пост директора Музея Арсеньева во Владивостоке

Министерство культуры РФ расторгло договор с Виктором Шалаем, который занимал пост директора Государственного объединенного музея-заповедника истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева. Эту информацию корр. ИА PrimaMedia подтвердили в пресс-службе учреждения. Кто возглавит учреждение, пока неизвестно. Временно исполняющим обязанности директора, по сведениям ИА PrimaMedia, назначен бывший замдиректора учреждения Артём Мельников.
Виктор Шалай был назначен директором в 2011 году. Спустя 15 лет он покидает свой пост.
«Я признателен Министерству культуры за достигнутые вместе результаты, за поддержку моих иногда довольно романтичных идей, таких как спасение Владивостокской крепости. То, что вчера казалось невозможным, сегодня стало возможным. Это наши совместные усилия. При мне Государственный объединенный музей-заповедник истории Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева стал федеральным — единственным в этом статусе за Уралом. Мне есть за что поблагодарить и министерство в целом, и конкретных людей, которые в нем работали или продолжают работать», — сказал Виктор Шалай The Art Newspaper Russia (18+)*.
Он добавил, что не будет комментировать причины, по которым был расторгнут трудовой договор:
При этом Шалай намерен продолжать свою карьеру в музейном деле и заниматься музеями Дальнего Востока в качестве главы Ассоциации музеев Дальнего Востока и Сибири, пишет The Art Newspaper Russia. На ближайшее время намечено проведение Ассамблеи музеев Сибири и Дальнего Востока (16+).
«У нас развито большое количество горизонтальных связей. И я рассчитываю, что и дальше буду заниматься тем же делом, которому я посвятил всю свою сознательную жизнь», — заключил он.
* Газета об искусстве России.