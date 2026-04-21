ОАЭ пригрозили США перейти на юань при дефиците долларов

Авторы статьи подчёркивают: в таком сценарии кроется скрытая угроза для господства доллара на мировом рынке, особенно в нефтяных сделках.
Один из представителей ОАЭ уточнил, что Центробанк страны не получал от Штатов запроса на организацию своп-линии. Такая схема позволила бы поддерживать курс дирхама. Но раз диалога нет — Эмираты начинают смотреть в сторону Пекина.
Ранее сообщалось, что напряжённая обстановка и боевые действия на Ближнем Востоке стали причиной проведения расчётов за нефть в юанях, а доллар теряет свои позиции в регионе. Сейчас появляется всё больше сторонников инициативы петроюаня как альтернативы нефтедоллару.
