Минпросвещения проведет мониторинг оснащения медкабинетов в школах и детсадах.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Минпросвещения РФ проведет в первом полугодии 2026 года мониторинг оснащения и кадрового обеспечения медицинских кабинетов в образовательных организациях, следует из ответа Минздрава на депутатский запрос, документ имеется в распоряжении РИА Новости.

Депутаты Госдумы от фракции «Новые люди» во главе с вице-спикером ГД Владиславом Даванковым 17 декабря 2025 года направили обращение в Минздрав с инициативой вернуть медицинских работников в детские сады и школы.

«Согласно информации, представленной Минпросвещения России, ведомством разработан проект формы мониторинга “Сведения об оснащении и кадровом обеспечении медицинских блоков (кабинетов) образовательных организаций, реализующих программы дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования” (далее — мониторинг)», — сказано в документе.

Уточняется, что проведение мониторинга запланировано на первое полугодие 2026 года.

Отмечается, что в результате мониторинга будут получены актуальные данные о наличии медицинских кабинетов в общеобразовательных организациях, в том числе в коррекционных школах с разбивкой по зданиям школ и дошкольных корпусов; детских садах, находящихся в городских и сельских поселениях.

Кроме того, в результате мониторинга будут получены данные с учетом получателя лицензии на осуществление медицинской деятельности и кадрового обеспечения медицинских пунктов.