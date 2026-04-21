Назначение: в Хабаровском крае экс-генерал ФСБ возглавил минпромторг

В Хабаровском крае определились с новым руководителем министерства промышленности и торговли — обязанности главы ведомства возложены на Харуна Карчаева, — информация размещена на официальном сайте правительства региона, сообщает hab.aif.ru.
О назначении сообщается без подробных комментариев, однако известно, что у нового руководителя значительный опыт службы в силовых структурах. Карчаев окончил Академию ФСБ России и в разные годы занимал руководящие должности в региональных управлениях ведомства. В частности, в середине 2000-х он возглавлял управление ФСБ по Чукотскому автономному округу, а затем руководил управлением по Оренбургской области в звании генерал-майора.
Позднее он перешёл в промышленный сектор. В последние годы Карчаев работал в научно-производственном объединении имени Лавочкина, где занимал пост заместителя генерального директора по безопасности, а в 2018 году временно исполнял обязанности руководителя предприятия.
Назначение произошло на фоне кадровых изменений в промышленном блоке правительства края. Ранее пост министра покинул Тимур Саматов, проработавший менее полугода. Перед ведомством стоят задачи, напрямую связанные с курсом региональных властей на восстановление и развитие промышленности.
Речь, в частности, идёт о поддержке ключевых предприятий и запуске новых производственных проектов. Одним из наиболее чувствительных направлений остаётся ситуация вокруг Хабаровского судостроительного завода, который рассматривается как точка роста для отрасли.
Таким образом, назначение руководителя с силовым и управленческим бэкграундом может свидетельствовать о ставке на жёсткий контроль, дисциплину исполнения и ускорение решений в промышленной сфере — там, где от затягивания сроков уже устали и бизнес, и регион.