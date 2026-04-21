Назначение: в Хабаровском крае экс-генерал ФСБ возглавил минпромторг

О назначении сообщается без подробных комментариев, однако известно, что у нового руководителя значительный опыт службы в силовых структурах. Карчаев окончил Академию ФСБ России и в разные годы занимал руководящие должности в региональных управлениях ведомства. В частности, в середине 2000-х он возглавлял управление ФСБ по Чукотскому автономному округу, а затем руководил управлением по Оренбургской области в звании генерал-майора.