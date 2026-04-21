Россиянин ранен при стрельбе в комплексе пирамид в Мексике

Гражданин РФ оказался в числе раненых при стрельбе на территории археологической зоны Теотиуакан в Мексике. Об этом информирует Кристобаль Кастаньеда, секретарь по безопасности штата Мехико.
«Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка», — сказал мексиканский чиновник, видео с его выступлением размещено на странице издания Reforma в социальной сети Х.
Ранее сообщалось, что российское посольство в Мексике проверяет информацию о том, что гражданин РФ мог быть ранен при стрельбе в зоне археологического комплекса Теотиуакан.
Напомним, на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан неизвестный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и начал стрелять по находившимся внизу туристам. При этом погибла женщина из Канады, ещё несколько человек были ранены. Стрелявший покончил с собой.
