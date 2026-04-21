Россиянин ранен при стрельбе в комплексе пирамид в Мексике

Среди раненых при стрельбе в археологической зоне Теотиуакан оказался гражданин РФ.

Источник: Комсомольская правда

Гражданин РФ оказался в числе раненых при стрельбе на территории археологической зоны Теотиуакан в Мексике. Об этом информирует Кристобаль Кастаньеда, секретарь по безопасности штата Мехико.

«Есть четверо раненых: двое граждан Колумбии, один россиянин и одна канадка», — сказал мексиканский чиновник, видео с его выступлением размещено на странице издания Reforma в социальной сети Х.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Мексике проверяет информацию о том, что гражданин РФ мог быть ранен при стрельбе в зоне археологического комплекса Теотиуакан.

Напомним, на территории мексиканской археологической зоны Теотиуакан неизвестный мужчина забрался на вершину Пирамиды Луны и начал стрелять по находившимся внизу туристам. При этом погибла женщина из Канады, ещё несколько человек были ранены. Стрелявший покончил с собой.

Также сообщалось, что по меньшей мере восемь детей погибли и еще двое получили ранения в результате массовой стрельбы, которая произошла в американском штате Луизиана в ночь на воскресенье, 19 апреля.

Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше