Навигация для туристов появится в Буреинском заповеднике Хабаровского края

Фонд защитников природы объявил победителей всероссийского грантового конкурса для молодых сотрудников особо охраняемых природных территорий на полях международного форума «Экология» (6+). Одной из триумфаторов стала Дарья Киселева с проектом «Тропами Дуссе-Алиня», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
На реализацию проекта в Буреинском заповеднике защитнице природы выделят миллион рублей. Этой суммы, как отмечает девушка, будет достаточно для того, чтобы поход на один из самых загадочных и труднодоступных хребтов региона — Дуссе-Алинь — стал более комфортным и безопасным.
Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Дарья Киселева рассказала о предстоящих работах. Маршрут протяженностью 32 километра промаркируют, установят на нем информационные указатели и стенды. Предполагается, что данные меры позволят снизить антропогенную нагрузку на территорию с прогнозируемым турпотоком не менее 100 посетителей в год.
— Все это позволит упорядочить посещение одного из наиболее уникальных природных районов Дальнего Востока России — горного массива Дуссе-Алинь, сохранив природные экосистемы и обеспечив возможности для их изучения, — уверена Дарья Киселева.
Напомним, что ранее природа Буреинского заповедника покорила жюри всероссийского конкурса «Диво России» (6+). Картина «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь» получила серебро в номинации «Документальный фильм (Природа)». В ней люди без походного опыта пробирались на вершину одного из пиков хребта.