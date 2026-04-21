Ричмонд
+15°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Навигация для туристов появится в Буреинском заповеднике Хабаровского края

Победа молодого специалиста в конкурсе позволит разметить 32 километра на Дуссе-Алине.

Фонд защитников природы объявил победителей всероссийского грантового конкурса для молодых сотрудников особо охраняемых природных территорий на полях международного форума «Экология» (6+). Одной из триумфаторов стала Дарья Киселева с проектом «Тропами Дуссе-Алиня», сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

На реализацию проекта в Буреинском заповеднике защитнице природы выделят миллион рублей. Этой суммы, как отмечает девушка, будет достаточно для того, чтобы поход на один из самых загадочных и труднодоступных хребтов региона — Дуссе-Алинь — стал более комфортным и безопасным.

Корреспонденту ИА «Хабаровский край сегодня» Дарья Киселева рассказала о предстоящих работах. Маршрут протяженностью 32 километра промаркируют, установят на нем информационные указатели и стенды. Предполагается, что данные меры позволят снизить антропогенную нагрузку на территорию с прогнозируемым турпотоком не менее 100 посетителей в год.

— Все это позволит упорядочить посещение одного из наиболее уникальных природных районов Дальнего Востока России — горного массива Дуссе-Алинь, сохранив природные экосистемы и обеспечив возможности для их изучения, — уверена Дарья Киселева.

Напомним, что ранее природа Буреинского заповедника покорила жюри всероссийского конкурса «Диво России» (6+). Картина «Неведомый Хабаровский край. Дуссе-Алинь» получила серебро в номинации «Документальный фильм (Природа)». В ней люди без походного опыта пробирались на вершину одного из пиков хребта.