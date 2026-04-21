Снег с дождем и заморозки придут в Хабаровский край 21 апреля.

В южных и центральных районах региона пройдут дожди и мокрый снег, местами интенсивного характера. Температура воздуха в центре края ночью может опуститься до −6ºС, днем составит до +9ºС. На прибрежных территориях метеорологи предупреждают об усилении ветра до штормовых значений — от 23 до 28 метров в секунду. Водителям следует проявлять осторожность из-за риска возникновения гололедных явлений на трассах.