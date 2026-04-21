Снег с дождем и заморозки придут в Хабаровский край 21 апреля.

На территории Хабаровского края 21 апреля ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений. По информации синоптиков Дальневосточного УГМС, основной удар стихии придется на северные районы, где возможны очень сильные осадки и метель. Исключение составят лишь Охотский и Аяно-Майский районы, где существенных осадков не прогнозируется, сообщает ГУ МЧС по Хабаровскому краю. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
В южных и центральных районах региона пройдут дожди и мокрый снег, местами интенсивного характера. Температура воздуха в центре края ночью может опуститься до −6ºС, днем составит до +9ºС. На прибрежных территориях метеорологи предупреждают об усилении ветра до штормовых значений — от 23 до 28 метров в секунду. Водителям следует проявлять осторожность из-за риска возникновения гололедных явлений на трассах.
В Хабаровске в течение суток ожидается выпадение мокрого снега. Ночные температуры будут находиться в пределах нуля градусов, днем столбик термометра поднимется до отметки +7ºС. Ветер в региональном центре будет дуть с северо-востока со скоростью 7−12 метров в секунду.
