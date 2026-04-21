Дуров назвал условие для новых утечек во Франции

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил властей Франции. Любые попытки со стороны Парижа получить доступ к зашифрованным чатам приведут к «еще более ужасным утечкам».
«Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей», — сказал Дуров в соцсети Х.
В понедельник Figaro написала, что хакеры атаковали портал французского агентства ANTS, где хранятся данные учетных записей, внутренних и заграничных паспортов граждан страны.
В последнее время во Франции произошло несколько резонансных кибератак: хакеры атаковали системы МВД, министерств спорта и образования, почтовой службы, базу владельцев оружия и другие госструктуры.
Накануне Дуров обвинил Париж в использовании судов для подавления свободы слова и конфиденциальности.