Дуров назвал условие для новых утечек во Франции

Дуров: Францию ждут новые утечки, если Париж доберётся до зашифрованных чатов.

Источник: Комсомольская правда

Основатель Telegram Павел Дуров предупредил властей Франции. Любые попытки со стороны Парижа получить доступ к зашифрованным чатам приведут к «еще более ужасным утечкам».

«Будущие утечки станут еще более ужасными, если французское правительство получит то, что хочет: доступ к зашифрованным чатам и цифровым ID пользователей соцсетей», — сказал Дуров в соцсети Х.

В понедельник Figaro написала, что хакеры атаковали портал французского агентства ANTS, где хранятся данные учетных записей, внутренних и заграничных паспортов граждан страны.

В последнее время во Франции произошло несколько резонансных кибератак: хакеры атаковали системы МВД, министерств спорта и образования, почтовой службы, базу владельцев оружия и другие госструктуры.

Накануне Дуров обвинил Париж в использовании судов для подавления свободы слова и конфиденциальности.

Миллиардер, плейбой и один из самых известных граждан России. Биография Павла Дурова оказалась в центре внимания после того, как его арестовали во Франции и обвинили в причастности к серьезным преступлениям. Собрали главное о знаменитом разработчике и программисте.
