Юрист рассказал об изменениях при переводах через СБП с 1 июля

Юрист Хаминский: с 1 июля при переводах через СБП нужно указывать ИНН.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. С 1 июля 2026 года при переводах через Систему быстрых платежей (СБП) станет обязательным указание ИНН. О том, как это будет работать и зачем нужно, агентству «Прайм» рассказал руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«ИНН присваивается один раз и практически не меняется в течение жизни. Использование ИНН как сквозного идентификатора позволяет системе мгновенно узнать дроппера даже в новом банке. Единый идентификатор сделает цепочки переводов прозрачными для регулятора», — пояснил Хаминский.

По словам эксперта, банки будут подставлять ИНН клиентов автоматически при переводах — вручную ничего вводить не придётся. Обновить данные в приложении потребуется только тем, у кого ИНН отсутствует. Нововведение касается как переводов между физлицами, так и переводов от юрлиц.

Сегодня мошенники могут сменить паспорт, телефон или карту, чтобы скрыться от чёрных списков. Но ИНН остается неизменным, поэтому система сможет распознавать злоумышленников даже в новом банке. Для добросовестных граждан ничего не изменится, а борьба с дропперами станет эффективнее.