Каждый восьмой россиянин планирует продлить майские праздники

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Каждый восьмой работающий россиянин планирует продлить майские праздники отпусками и отгулами, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
В этом году выходные дни в честь майских праздников приходятся на 1−3 мая и 9−11 мая.
«Согласно результатам опроса SuperJob, 12% работающих россиян собираются продлить отдых за счет присоединения отпускных дней или отгулов, хотя с финансовой точки зрения майские отпуска и невыгодны», — показал опрос 1600 респондентов.
При этом 58% не планируют этого делать. Еще 14% опрошенных работают по сменному графику, а 16% пока не определились.
Россияне 35−45 лет (14%) о намерении продлить майские выходные заявляли чуть чаще тех, кто моложе (13%) и тех, кто старше (9%). Отмечается, что чем выше доход, тем чаще работники стремятся удлинить весенний отдых.