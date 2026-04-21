Мать удерживаемой в Мексике девочки сообщила об убитом в прокуратуре ребенке

Находящаяся в Мексике Кристина Романова во время официального опроса заявила о своем желании остаться жить в этой стране. Об этом в тот же день сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас в Москве был ранее вызван в МИД. Он заявил, что представители мексиканских правоохранительных органов провели опрос несовершеннолетней россиянки, который проходил с участием сотрудников посольства РФ.