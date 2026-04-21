Мать удерживаемой в Мексике девочки сообщила об убитом в прокуратуре ребенке

Мать удерживаемой в Мексике 17-летней гражданки РФ Кристины Романовой в понедельник, 20 апреля, рассказала, что родители другого ребенка подали иск в суд из-за того, что их дочь убили прямо в здании прокуратуры.
— У них случилось ЧП еще хуже моего: у них девочку убили. Такой же обман по телефону был. Родители обвиняют в произошедшем прокуратуру, — цитирует Марину Романову канал РЕН ТВ.
Отмечается, что из-за происходящих в стране событий с удержанием и пропажей детей в страну приехал комиссар ООН. Также убийство ребенка начали расследовать официальные власти.
Находящаяся в Мексике Кристина Романова во время официального опроса заявила о своем желании остаться жить в этой стране. Об этом в тот же день сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел России. Посол Мексики Эдуардо Вильегас Мехиас в Москве был ранее вызван в МИД. Он заявил, что представители мексиканских правоохранительных органов провели опрос несовершеннолетней россиянки, который проходил с участием сотрудников посольства РФ.
16 апреля МИД вызвал Мехиаса для обсуждения инцидента. На тот момент Романова находилась в специализированном закрытом учреждении под надзором органов опеки Мексики. Москва настаивала на предоставлении российским консульским работникам возможности встретиться с девушкой.
СМИ писали, что Романовой может угрожать продажа в рабство после достижения совершеннолетия. В мае ей исполнится 18 лет. Мать Романовой считает, что к делу могут быть причастны преступные картели. Злоумышленники якобы хотят использовать девушку в преступных целях.