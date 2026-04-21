Рособрнадзор определил список вещей, которые можно взять на ЕГЭ-2026

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости. Помимо черной ручки и паспорта участники единого государственного экзамена (ЕГЭ) 2026 года могут взять с собой лекарства, перекус и бутылку воды, на ряд экзаменов разрешено также принести линейку и калькулятор, следует из документа, с которым ознакомилось РИА Новости.
Согласно рекомендациям, во время ЕГЭ на рабочем столе участника помимо экзаменационных материалов могут находиться гелевая или капиллярная ручка с чернилами черного цвета, документ, удостоверяющий личность, а также средства обучения и воспитания, которые можно использовать на экзаменах по отдельным учебным предметам.
Так, на экзамены по биологии, географии и химии участники могут взять непрограммируемый калькулятор, по математике — линейку, не содержащую справочной информации. На ЕГЭ по физике разрешается принести и непрограммируемый калькулятор, и линейку без справочной информации.
Уточняется, что участник ЕГЭ по литературе может пользоваться орфографическим словарем, который ему предоставили либо в пункте проведения экзамена, либо в его образовательной организации. Пользоваться личными словарями не рекомендуется.
Кроме того, участникам экзамена разрешается при необходимости взять с собой лекарства, перекус, бутилированную питьевую воду, а также специальные технические средства (для лиц с ограниченными возможностями здоровья).
Остальные личные вещи участники экзамена должны оставить в специально выделенном месте, которое организуется до установленной рамки стационарного металлоискателя или до места досмотра с использованием переносного металлоискателя.