Иркутян предупредили о начале ремонта Розы Люксембург — список других маршрутов

IrkutskMedia, 21 апреля. В Иркутске начался второй этап комплексного ремонта улицы Розы Люксембург на участке от Восточного переулка до 5-го Советского переулка. Работы ведутся в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни», сообщает пресс-служба мэрии города.
На месте проведения ремонтных работ прошло рабочее совещание с участием главы Ленинского округа Светланы Колотовкиной, руководителя подрядной организации — МУП «Иркутскавтодор» — Василия Ефремова и начальника департамента дорожной деятельности и транспорта администрации города Сергея Яременко.
В прошлом году в ходе первого этапа была обновлена ливневая канализация: восстановлены дождеприёмные и смотровые колодцы, уложено 757 метров труб. Также были обустроены тротуары от Восточного переулка до остановки «Роща» и установлено более тысячи метров бордюров.
«В настоящее время мы приступили к замене основания автодороги и установке бордюрного камня по правой стороне. Срок окончания по контракту — 15 октября. Но мы планируем завершить все мероприятия до конца летнего периода. Будем работать в круглосуточном режиме, чтобы ускорить процесс», — сообщил Василий Ефремов.
Проектом предусмотрено комплексное благоустройство участка: установка светодиодных светильников на новых опорах, монтаж пешеходных и барьерных ограждений, новых светофоров и остановочных павильонов, а также устройство газонов. Кроме того, в начале улицы появится островок безопасности.
Сергей Яременко уточнил, что для повышения безопасности и увеличения пропускной способности на перекрёстке улиц Розы Люксембург и Томсона запланирована организация дополнительной полосы для левого поворота.
«Эта улица имеет самую большую антропогенную нагрузку в Ленинском округе. Перед нами стоит задача — отремонтировать данный участок дороги так, чтобы это позволило увеличить скорость передвижения автомобилей и уменьшить заторы. Безусловно, мы видим все жалобы и комментарии жителей. Работа предстоит серьезная, поэтому просим иркутян набраться терпения. Реализация проекта обеспечит комфортное передвижение как водителей, так и пешеходов на долгие годы», — подчеркнула Светлана Колотовкина.
Горожан также просят учитывать альтернативные маршруты при планировании поездок — в частности, Ново-Ленинскую объездную и улицу Академика Образцова.