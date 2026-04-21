В Иране рассказали, в каком случае откажутся от переговоров с США

Галибаф: Иран не намерен вести диалог с США на фоне угроз.

Источник: Комсомольская правда

Иран не будет вести переговоры с США, пока Вашингтон угрожает республике. Об этом заявил председатель Меджлиса Ирана Мохаммад Багер Галибаф.

«Трамп хочет превратить переговоры в подписание капитуляции. Но мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз», — написал Галибаф в соцсети X.

Галибаф добавил, что Иран «готов продемонстрировать новую расстановку сил на поле боя», и подготовка к этому идет уже две недели.

Президент США Дональд Трамп заявил, что основным предметом переговоров между Вашингтоном и Тегераном стал вопрос о владении ядерным оружием.

Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что решение о втором этапе переговоров с США пока не принято.

Тем временем Израиль считает, что война с Ираном еще не окончена и «новые события» могут появиться в любой момент.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше