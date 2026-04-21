В Иране рассказали, в каком случае откажутся от переговоров с США

«Трамп хочет превратить переговоры в подписание капитуляции. Но мы не приемлем диалог, ведущийся в атмосфере постоянных угроз», — написал Галибаф в соцсети X.
Галибаф добавил, что Иран «готов продемонстрировать новую расстановку сил на поле боя», и подготовка к этому идет уже две недели.
Президент США Дональд Трамп заявил, что основным предметом переговоров между Вашингтоном и Тегераном стал вопрос о владении ядерным оружием.
Представитель МИД Ирана Эсмаил Багаи сообщил, что решение о втором этапе переговоров с США пока не принято.
Тем временем Израиль считает, что война с Ираном еще не окончена и «новые события» могут появиться в любой момент.